Formel-1-Rückblick: Aufreger, Aufsteiger und Aussteiger

Der Rückschlag im Heimspiel des Sebastian Vettel.

Der Deutsche startete mit zwei Siegen überragend in die Saison, als Führender kam er zum Heimrennen. Doch Vettels Hoffnungen auf seinen ersten Triumph in Hockenheim endeten im Kiesbett, in Führung liegend schmiss er den Sieg auf nassem Asphalt weg. Hamilton hingegen gelang ein Kunststück: Von Startplatz 14 raste der Engländer zum Sieg und zur WM-Führung. „Wir müssen uns jedes Detail anschauen und als Gruppe gestärkt nächstes Jahr zurückkommen“, sagte Vettel in Abu Dhabi. Doch die Beziehung zwischen Ferrari und Vettel scheint belastet zu sein.



Der Aufstieg des Charles Leclerc.

Im Vorjahr noch in der Formel 2, heuer beim Schweizer Mitläufer Sauber in der Formel 1, wird der 21-jährige Monegasse nun zum Größten wechseln, was es in der Formel 1 gibt: Ferrari. Dort ist dann Schluss mit lustig, der Job bei der Scuderia ist ein Staatsauftrag. Doch Leclerc, die Entdeckung des Jahres, kündigt an: „Ich werde härter als jemals zuvor arbeiten, um euch nicht zu enttäuschen.“ Für Neo-Teamkollege Vettel wird die Situation dadurch nicht einfacher.