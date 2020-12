Alexander Albon: Bewegende Worte zum Abschied aus der Formel 1

Für Alexander Albon ist die Karriere als Stammfahrer in der Formel 1 nach nur einem Jahr (zumindest vorübergehend) schon wieder vorbei. Der in England lebende Thailänder war in der abgelaufenen Saison seinem Teamkollegen Max Verstappen klar unterlegen, er verlor das interne Qualifying-Duell bei Red Bull mit 0:17. Ab der kommenden Saison wird der Mexikaner Sergio Pérez im zweiten Red-Bull-Cockpit sitzen.