Arch verpasst den WM-Titel

Spannender hätte das Saisonfinale nicht verlaufen können: 35.000 Zuschauer waren an den ausverkauften Red-Bull-Ring gekommen. Hannes Arch ging als letzter Pilot in den Finallauf. Mit einem Sieg hätte der Österreicher die Gesamtwertung gewonnen – zum zweiten Mal nach 2008. Doch dem 47-Jährigen gelang kein perfekter Flug, er passierte ein Air-Gate mit schrägen Flügeln, bekam dafür eine Zwei-Sekunden-Strafe aufgebrummt und wurde Vierter. „Natürlich wollte ich hier Erster werden. Ich habe alles versucht, vielleicht war es im letzten Flug etwas zu viel“, meinte Arch, der in der WM-Wertung letztlich neun Punkte Rückstand aufwies.

Weltmeister ist erstmals der Brite Nigel Lamb (58), der Rang zwei belegte. „Ich hätte nicht einmal gedacht, dass meine Zeit gut genug fürs Podium ist. Und nun stehe ich hier als Weltmeister. Ein großartiger Tag und ein unbeschreibliches Gefühl.“ Der Tagessieg ging an den Franzosen Ivanoff.