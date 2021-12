Abschied in Abu Dhabi: Räikkönens letzte Dienstfahrt

Ein cooler Typ, den eigentlich alle im Fahrerlager mögen und verehren. „Es ist unglaublich, was er geleistet hat“, sagt der künftige Mercedes-Pilot George Russell. Als Räikkönen am 4. März 2001 in Melbourne gleich bei seinem Debüt auf Platz sechs im damaligen Sauber rast, ist Russell drei Jahre alt. Als Räikkönen in die Formel 1 einsteigt, fährt er auch noch gegen Jos Verstappen, den Vater von Max Verstappen. Als Räikkönen debütierte, war Michael Schumacher auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel. In diesem Jahr fährt er auch gegen dessen Sohn Mick.

„Ich finde das nicht komisch, mir gefällt das“, sagt Räikkönen. „Ich finde, das ist ziemlich schön, alt komme ich mir nicht vor. Man kommt sich erst alt vor, wenn man im Kopf alt ist. Ich fühle mich aber nicht alt.“ So viele zusammenhängende Sätze bekommt man öffentlich von Räikkönen nicht immer zu hören.