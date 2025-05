75 Jahre Formel 1: Drei der 115 Sieger kamen aus Österreich

Die Formel 1 feiert in dieser Woche, und sie feiert sich selbst. Vor 75 Jahren, am 13. Mai 1950, um exakt 15 Uhr Ortszeit starteten in Silverstone die Autos in ihren ersten Weltmeisterschaftslauf der Formel 1.

Anlässlich des Jahrestages veröffentlichte die Rennserie auf ihrem Youtube-Kanal restauriertes Filmmaterial des ersten Rennens. Mithilfe von KI-Software und auch manuellen Techniken wurde einem alten Film-Beitrag neues Leben eingehaucht. Der Sieg ging damals an den Italiener Giuseppe Farina, der in der Folge auch zum ersten Weltmeister der Formel 1 werden sollte.