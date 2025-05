Formel-1-Legende Briatore: Teamchef, Playboy und Schlawiner

Doch Flavio Briatore steht nicht nur für Glanz und Gloria, sein Name ist auch mit einem der größten Skandale in der Geschichte der Formel 1 verbunden: Beim Grand Prix 2008 in Singapur wurde Nelson Piquet jun. vom Team dazu angehalten, absichtlich einen Unfall zu provozieren, um dem Mannschaftskollegen Alonso den Sieg zu sichern.

Flavio Briatore wurde als Anstifter lebenslang gesperrt, aber auch dieses Problem schüttelte der Lehrersohn ab wie eine lästige Fliege. So wie er es immer gemacht hat in seinem Leben.

Als er in seinen Anfängen als Geschäftsmann in Italien zu mehreren Haftstrafen verurteilt wurde, setzte er sich in die Karibik ab und kehrte erst in seine Heimat zurück, als seine Anwälte eine Amnestie ausverhandelt hatten.

Einen wie ihn würde man in Österreich wahrscheinlich einen Schlawiner oder Strizzi nennen, in der Welt der Reichen und Schönen ist Flavio Briatore ein hoch angesehener Lebemensch, der auf keiner Party fehlen darf. Die Diskothek, die er an der Costa Smeralda betreibt, trägt nicht von ungefähr den Namen Billionaire Club.