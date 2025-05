Wettschulden eingelöst: Miami-Sieger Piastri tanzt den Griddy

So schnell wird es den Griddy von Oscar Piastri nicht mehr zu sehen geben. Nach seinem souveränen Formel-1-Sieg in Miami legte der australische WM-Spitzenreiter eine kleine Tanzeinlage hin - ästhetisch eher durchwachsen. Eine Wette ist aber eine Wette. Er habe nach der Qualifikation den Griddy gar nicht mehr trainiert, räumte der McLaren-Pilot lächelnd ein, „weil ich dachte, dass das definitiv nicht nötig sein würde. Das war also mein erster Versuch, einen Griddy live im Weltfernsehen zu machen. Ich habe mich an die Wette gehalten. Aber das ist das einzige Mal, dass ihr mich dabei sehen werdet.“