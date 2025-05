Formel 1: McLaren-Doppelsieg in Miami, Verstappen nicht am Podest

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat in der Formel 1 seinen vierten Sieg im Jahr 2025 und den dritten in Folge gefeiert. Der Australier blieb am Sonntag in Miami fehlerlos und gewann vor seinem Teamkollegen Lando Norris und George Russell im Mercedes. Der von der Pole Position gestartete Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter.

In der Gesamtwertung baute Piastri seinen Vorsprung auf Norris auf 16 Punkte aus. Norris hatte am Samstag vor Piastri den Sprint gewonnen. Verstappen führte das Feld beim Start in die erste Kurve. Als Norris zu überholen versuchte, bekam er von Verstappen eine leichte Berührung mit und verlor die Ideallinie. Das erlaubte Kimi Antonelli im Mercedes und Piastri, an dem Vizeweltmeister vorbeizuziehen.