Formel 1: Norris gewinnt turbulenten Sprint in Miami

Lando Norris hat den Formel-1-Sprint in Miami gewonnen. Auf einer anfangs noch leicht nassen Strecke setzte sich der Brite am Samstag vor seinem McLaren-Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Oscar Piastri durch. Als Dritter fuhr Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari nach nur 18 Runden über den Zielstrich. Kimi Antonelli verpasste im Mercedes die Punkteränge. Das Qualifying für das Rennen folgte später am selben Tag (22.00 Uhr MESZ).

Pole-Sitter Antonelli verlor gleich nach dem Start drei Positionen, in der ersten Kurve verließ er im fairen Zweikampf mit Piastri die Strecke. Auch Norris und Max Verstappen zogen so an dem Italiener vorbei. Bei gleichzeitigen Boxenstopps von Verstappen und Antonelli kam es später zu einer Kollision zwischen den beiden. Verstappen bekam das Go-Signal viel zu früh, als Antonelli in der Boxengasse gerade an ihm vorbeifahren wollte. Beide konnten weiterfahren, der Niederländer bekam aber eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt, wodurch er am Ende nur 17. und Letzter war. Kurz darauf hatte Carlos Sainz im Williams einen Reifenschaden und Fernando Alonso flog im Aston Martin von der Strecke ab. Als das Safety Car auf die Strecke fuhr, lag Norris vor Piastri, der kurz zuvor einen Boxenstopp absolviert hatte. Hamilton war an der dritten Stelle.