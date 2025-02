Ein Ferrari von Jochen Rindt wurde für 35 Millionen Euro versteigert

60 Jahre nach dem Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist ein Ferrari-Rennwagen für 34,9 Millionen Euro versteigert worden. Wie der Luxus-Autobauer mitteilte, erzielte der bisher im Museum an der US-Rennstrecke Indianapolis ausgestellte Ferrari 250 LM bei einer Auktion am Mittwoch in Paris damit einen Rekordpreis für dieses Modell. In dem Auto sicherten sich Jochen Rindt und sein US-Kollege Masten Gregory 1965 den Titel im prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt.