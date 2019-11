25 Jahre danach: Schumachers erster von sieben Streichen

Im furiosen Finale fahren die beiden vorne weg, der Brite im Williams sitzt Schumacher im Nacken. Der Benetton-Ford-Pilot gerät unter Druck. In Mitteleuropa ist es 5.19 Uhr, als sich in Runde 36 die Ereignisse überschlagen. Schumacher rutscht von der Strecke, touchiert eine Mauer. Er steuert sein beschädigtes Auto zurück auf den Asphalt, Hill wittert seine Chance, will in einer Rechtskurve innen durchschlüpfen, doch Schumacher macht beinhart zu, es kommt zum Crash. Der Benetton des Deutschen rutscht in die Barrieren, Schumacher ist draußen. Hill schleppt sein Auto an die Box, doch die Radaufhängung ist gebrochen, der Brite schlägt die Hände über dem Helm zusammen. Er muss aufgeben.