106 Tage nach dem Crash: Flörsch wieder im Cockpit

"Ich hoffe, dass wenn ich wieder Rennen fahre und Ergebnisse erziele, dass ich dann wieder als Rennfahrerin wahrgenommen werde - als schnelle Rennfahrerin. Und nicht mehr als die Rennfahrerin mit dem Unfall." Mit dem hat sie mittlerweile abgeschlossen. Die Videos hat sie sich angeschaut, ihre Lehren daraus gezogen - auch, weil sie schuldlos ist, fällt die Verarbeitung leichter. "Rennsport ist riskant, das wusste ich auch vor meinem Unfall. Insofern hat sich für mich nichts verändert."

Klares Ziel

Wie viel Glück Flörsch bei dem Unfall in den Häuserschluchten von Macau hatte, wurde erst viel später bekannt. Der gebrochene Wirbel quetschte das Rückenmark, eine Operation innerhalb kürzester Zeit war unumgänglich. Lähmungserscheinungen hatte sie aber nie, aus medizinischer Sicht ein Lotto-Jackpot.

Das alles liegt in der Vergangenheit. Den Blick hat Flörsch nur auf die neue Saison gerichtet, in der neben ihren Einsätzen in Formula European Masters womöglich auch ein Formel-E-Outing auf dem Programm steht. Bei den Testfahrten in Saudi-Arabien im Dezember hätte Flörsch für das mit Mercedes verbundene HWA-Team testen sollen, musste wegen ihrer Verletzungen aber passen. An ihrer Stelle kam Landsfrau Carrie Schreiner zum Einsatz.

Der Fokus liegt aber zumindest für 2019 auf der Formula European Masters, wo sie aller Voraussicht nach für Van Amersfoort am Start sein wird. Das Fernziel bleibt unterdessen dasselbe: In vier oder fünf Jahren will Flörsch in der Formel 1 am Start sein.