Jorge Martin gewann den MotoGP-Sprint in Misano

Jorge Martin hat den MotoGP-Sprint zum Großen Preis von San Marino in Misano gewonnen. Der spanische WM-Leader baute am Samstag dank eines Traumstarts den Vorsprung auf den zweitplatzierten Ducati-Kollegen Francesco Bagnaia auf 26 Punkte aus, Dritter wurde mit Franco Morbidelli ein weiterer Ducati-Fahrer. Pedro Acosta belegte den sechsten Platz direkt vor seinen KTM-Werkskollegen Brad Binder und Jack Miller. Das Hauptrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV, Sky) statt.