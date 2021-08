Motorrad-Held Valentino Rossi wird bald mit dem Kinderwagen fahren

Valentino Rossi hatte vor den Rennen in Österreich bekannt gegeben, dass er mit Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Künftig warten andere Aufgaben auf den 42-Jährigen. Windelwechseln zum Beispiel. Gestern gab der italienischen Motorrad-Held bekannt, dass seine Lebensgefährtin Francesca Sofia Novello, ein 25-jährige Model, schwanger ist. „Franci und ich erwarten ein Mädchen“, schrieb er.

„Il Dottore“ verkündete vor knapp zwei Wochen seinen Moto-GP-Rücktritt zum Ende der Saison. Rossi holte neun WM-Titel und wurde zu einer Ikone mit Fans auf der ganzen Welt. Erst am Wochenende in Spielberg wurde er von zahlreichen Anhängern gefeiert.

Künftig möchte Rossi von zwei auf vier Räder wechseln. Der Italiener liebäugelt mit einem Umstieg zu den Autos – speziell die GT3-Kategorie habe es ihm angetan. Noch dazu schwebt ihm auch ein Start bei den 24 Stunden von Le Mans vor.