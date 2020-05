Walkner startet bei Rallye Dakar

Walkner hat sich als Motocross-Weltmeister von 2012 (MX3-Klasse) für einen Platz im KTM-Team empfohlen, das seit 2001 immer den Sieger bei den Motorrädern gestellt hat. Was die Rennchefs am neuen Piloten so beeindruckt, ist nicht nur dessen hervorragende Fahrtechnik ("er ist ein richtiger Racer", © Kinigadner), sondern vor allem die Leidenschaft des Salzburgers.

Denn der 28-Jährige hat für sein Hobby in den vergangenen Jahren viele Opfer erbracht – erbringen müssen: Österreich ist ein hartes Pflaster für Motocross-Piloten, es fehlt an geeigneten Teststrecken und auch an Trainingspartnern. Walkner half sich dabei immer wieder mit Ausfahrten mit seinem dicken Freund Marcel Hirscher. Der Ski-Star ist ein begeisterter Motocross-Fahrer, und sein Vater Ferdinand steht Walkner heute noch gerne mit Rat und Tat zur Seite.