Moto-GP in Spielberg: KTM hofft auf den langen Atem

„Von Depression kann wahrlich keine Rede sein. Wir freuen uns auf einen ausverkauften Heim-GP“, sagt KTM-Sportdirektor Pit Beirer und verweist dabei auf die anderen Rennklassen: Erstmals in der Firmengeschichte führen KTM-Piloten die WM-Wertungen in den Klassen Moto2 und Moto3 an. Das Rennen auf dem Red-Bull-Ring soll daher zur großen Party werden. Die in orange gehaltene KTM-Tribüne wurde auf 10.000 Sitzplätze aufgestockt.

Nur in der Königsklasse will es 2018 nicht so recht klappen. Dazu kommt Verletzungspech: Statt drei KTM-Fahrern wird am Sonntag nur der Brite Bradley Smith die rund 280 PS starke RC16 über den schnellsten Kurs des Jahres pilotieren.