Mixed-Duo Polcanova/Gardos fixiert Medaille bei der Tischtennis-EM

Das heuer mit Blickrichtung Olympia 2024 neuformierte Tischtennis-Mixed Sofia Polcanova/Robert Gardos hat bei den Europameisterschaften in München eine Medaille fix. Das ÖTTV-Duo besiegte am Sonntagabend im Viertelfinale die Franzosen Rithika Pavade/Simon Gauzy 3:1 (9,-5,7,5) und steht damit am Montag im Semifinale. Auch das Endspiel wird am Montag ausgetragen, Spiel um Platz drei gibt es keines. Es ist die dritte Medaille für Österreich bei den European Championships.