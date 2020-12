Mit 58 Jahren: Die NFL trauert um eine Football-Legende

Der frühere US-amerikanische Footballstar Kevin Greene ist tot. Wie die Hall of Fame der National Football League am Dienstag (Ortszeit) bekanntgab, starb Greene am Montag im Alter von 58 Jahren. Greene spielte als Linebacker und Defensive End insgesamt 14 Jahre in der US-Profiliga - für die Los Angeles Rams, die Pittsburgh Steelers, die Carolina Panthers und die San Francisco 49ers.