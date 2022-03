Messi und Neymar von eigenen Fans ausgepfiffen

Die Pariser Fans forderten nach dem Aus in der Champions League den Rücktritt von Klubboss Nasser Al-Khelaifi und der gesamten Leitung. Der Katarer hatte in den Katakomben des Bernabéu-Stadions seinen Gefühlen derart freien Lauf gelassen, dass die Polizei gerufen wurde, aber letztlich nicht eingegriffen hat. Das Pikante daran ist auch, dass der Katarer ein einflussreicher UEFA-Mann ist und zudem Vorsitzender der europäischen Klubvereinigung ECA. Zusammen mit dem Sportdirektor, dem Brasilianer Leonardo, wollte er Schiedsrichter Danny Makkelie an die Wäsche. Für den 48-Jährigen war der Niederländer der Hauptgrund für das Ausscheiden des Pariser Globetrotter-Projekts.

Schon bei der Verkündigung der Startelf ertönt ein heftiges Pfeifkonzert durch den Parc des Princes. Als der Stadionsprecher die Namen der beiden Offensiv-Stars Messi und Neymar aussprach, erreichten die Pfiffe ihren Höhepunkt. Die Fans pfiffen sie auch bei jedem weiteren Ballkontakt aus.

Mbappé brachte die Pariser in der 24. Minute in Führung. Eine glückliche, weshalb es auf dem Weg in die Kabine wieder Pfiffe gab. Beim 2:0 durch Neymar gab es verhaltenen Jubel. Den Schlusspunkt zu diesem emotionalen Nachmittag setzte Paredes mit dem 3:0 zum Endstand.