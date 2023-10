Darts-Star Suljovic droht erstmals seit elf Jahren die WM zu verpassen

Die letzten Chancen

Beim Grand Slam of Darts (11. bis 19. November) und den Players Championship Finals (24. bis 26. November) geht es noch um wichtiges Ranglisten-Preisgeld für die Darts-WM. Mensur Suljovic tritt am 1. und 2. November bei den Players-Championship-Turnieren in Barnsley an, am 3. November ist er auch bei der Qualifikation für den Grand Slam am Board. Mensur Suljovic (127.000 Pfund innerhalb der letzten 24 Monate) ist aktuell 42. der Weltrangliste. Rowby-John Rodriguez ist 48. (107.000 Pfund). So knapp ist im letzten Jahrzehnt noch kein Österreicher an Suljovic herangekommen. Rusty-Jake Rodriguez ist 86. (33.500 Pfund).

Mensur Suljovic ist aber zuversichtlich, dass er noch das nötige Preisgeld für die WM-Qualifikation erspielen kann und nicht die letzte Chance auf das Ticket der Osteuropa-Qualifikation nutzen muss. Zudem hat er aufgrund seiner letzten zwei Jahre nicht so viel zu verlieren, wie andere Spieler. „Es läuft schon ganz gut beim Training“, sagt er. „Weil ich bei einigen Turnieren wegen meiner Weltrangplatzierung nicht dabei war, habe ich mehr in Österreich gespielt.“ Und er hat in Deutschland in der Bundesliga gespielt.