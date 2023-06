Österreichs Dart-Asse Suljovic und Rodriguez beim World Cup

Team Australien besiegte 2022 die Mannschaft aus Wales mit 3:1 und holte den World Cup of Darts zum ersten Mal. Nachdem Simon Whitlock vor exakt zehn Jahren noch einen Matchdart zum Gewinn dieses Titels verpasst hatte, reichte es 2022 mit Damon Heta für das Duo aus „Down Under“. Heta ist derzeit wieder in Topform, gewann am Dienstag das Finale gegen Woodhouse und musste sich am Montag im Semifinale Gary Anderson geschlagen geben.