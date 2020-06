Melzers gute Erinnerungen an Spanien

Während Rafael Nadal den Spaniern einen Korb gab, ist es für Melzer selbstverständlich, für sein Land zu spielen. Seit 1999 hält er seinen Schlägerkopf für Österreich hin, nur zwei Mal (2000 gegen Slowenien und 2002 gegen Israel) fehlte er. "Es muss für jeden Sportler eine Ehre sein, für sein Land zu spielen."



Mit seiner US-Tournee ist er nur teilweise zufrieden. Nach dem Turniersieg in Memphis lief nicht mehr viel. "In Indian Wells hatte ich Pech. Dort habe ich mich fast zwei Wochen vorbereitet und bin am Tag meines Spieles krank geworden." Zumindest hat ihn sein Freund Raimund Hedl, der Tormann-Trainer bei Rapid, am laufenden gehalten, was sich am Fußball-Sektor getan hat. Melzers Prognose: "Meister wird der, der sich am besten derappelt."



Jetzt gilt das Augenmerk keiner drittklassigen Liga, sondern der Tennis-Weltgruppe. Am Sonntag fliegt Melzer mit seinem Team nach Spanien. Mit im Gepäck: Erfahrung und viel Selbstvertrauen.