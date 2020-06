Melzer spielt gegen das frühe Out

Jürgen Melzer ist wieder in London, wo 1999 sein Stern aufgegangen ist. Vor 13 Jahren gewann der Deutsch-Wagramer den Junioren-Titel in Wimbledon. Heute startet der 31-Jährige in seine dritten Olympischen Spiele, und zwar an der Seite von Alexander Peya.



Das Doppel bekommt es mit den schottischen Brüdern Murray zu tun, die Großbritannien vertreten. Im Einzel spielt Melzer am Sonntag gegen den Kroaten Cilic, der als Nummer 13 gesetzt ist. Im direkten Duell steht es 2:5, also schlecht.

"Ich bin sicher nicht hergekommen, um gleich auszuscheiden", sagt Melzer, der sich trotzdem in der Außenseiterrolle sieht. "Cilic schlägt sehr hart auf. Ich muss versuchen, ihn an der Grundlinie zu beschäftigen." Bei den Olympischen Spielen in Peking erreichte der Österreicher das Viertelfinale, wo er am späteren Sieger Rafael Nadal scheiterte. Der Spanier fehlt diesmal wegen einer Verletzung, deshalb sind der Schweizer Roger Federer, der Serbe Novak Djokovic und der Schotte Andy Murray die Top-Favoriten.