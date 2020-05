Melzer erreicht sein 26. Doppel-Finale

Die Einzelsaison begann für die Österreicher allesamt peinlich, Jürgen Melzer hat zumindest seine gute Doppelform über das neue Jahr gerettet.



Der 30-jährige Niederösterreicher schlug in Brisbane an der Seite seines deutschen Dauerpartners Philipp Petzschner das polnisch-slowakische Gespann Mariusz Fyrstenberg/Michal Mertinak mit 7:6(1), 6:3. Finalgegner am Sonntag sind entweder Mirnyi/Nestor (Bje/Kan) oder Lindstedt/Tecau (Sd/Rum).



Im Einzel war Melzer in Runde eins just gegen seinen Freund Petzschner aus dem Bewerb geflogen.



Für Melzer geht es nun beim Einladungsturnier in Kooyong ( Melbourne) weiter, ehe am 16. Jänner die Australian Open starten. Aufgrund seiner Weltranglisten-Platzierung (33.) wird der Deutsch-Wagramer, der einen Achtelfinaleinzug verteidigen muss, wohl spätestens in Runde drei auf einen Top-Mann treffen.