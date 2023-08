Meilenstein für Transgender-Sportler: Schwimmen führt neue Kategorie ein

Der Schwimm-Weltverband World Aquatics führt als erster großer Sportverband der Welt beim Weltcup im Oktober in Berlin Wettbewerbe in der "offenen Kategorie" ein. In dieser können dann auch Transgender-Athletinnen und -Athleten teilnehmen. "Dieses bahnbrechende Pilotprojekt unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Organisation für Inklusion, die Schwimmer aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten willkommen heißt", teilte World Aquatics am Mittwoch mit.

