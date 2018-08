Mehr als nur Sport: Im Sturzflug nach oben

Auch Anna Veith hatten viele schon vorzeitig in der Skirente gesehen, nachdem 2015 in ihrem rechten Knie so ziemlich alles gerissen war, was reißen kann. Bis zu dieser Verletzung war Veith in der Skiszene als Diva verschrien, ihr unglaubliches Comeback, das bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea in der Silbermedaille im Super-G gipfelte, brachte der 29-Jährigen mehr Anerkennung und Respekt als so mancher große Triumph vor der Knie-OP.

Hermann Maier machte in seiner Laufbahn ebenfalls einen Sinneswandel durch. Nach einem Motorradunfall hätte ihm 2001 beinahe der Unterschenkel amputiert werden müssen. Bei seinem ersten Sieg nach der langen Pause (2003, Super-G in Kitzbühel) weinte der Herminator und zeigte menschliche Züge, wie man sie zuvor von ihm nicht gekannt hatte. „Zur Legende wird man erst durch außergewöhnliche Ereignisse“, sagt Leodegar Pruschak, Marketingchef von Maier-Sponsor Raiffeisen. „In der Karriere des Hermann Maier sind so viele spektakuläre und emotionale Dinge passiert, dass das zwangsläufig zur Mythenbildung beiträgt. Das ist wenn man so will eine Hollywood-Story.“