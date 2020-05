Medaillenhoffnungen dank Karate Kid

Es liest sich wie ein Sportmärchen: Zwei Mädchen im Volksschulalter sehen im Fernsehen die Zeichentrickserie Ninja Turtles und Filme wie den Klassiker Karate Kid. Sie sind begeistert von der Sportart und gehen zu einem Verein. Ein paar Jahre später zählen sie zu Österreichs Medaillenhoffnungen bei der Weltmeisterschaft.

Ab Mittwoch wird in Paris-Bercy um WM-Medaillen gekämpft. Österreich ist bei der bisher größten Karate-Veranstaltung mit einem jungen Team vertreten. 12.000 Fans werden am Wochenende bei den Finalkämpfen in der Arena sein.

Alisa Buchinger und Bettina Plank sind längst keine kleinen Mädchen mehr. Auch wenn sie wie solche lächeln bei der Erinnerung an die Ninja Turtles und an Karate Kid. Die beiden sind Symbole für die gute Nachwuchs­arbeit des Verbandes in den letzten Jahren. Mit 20 Jahren haben beide ihre besten Jahre vor sich und zählen dennoch schon zur Weltspitze.

Buchinger war 2011 EM-Dritte und ist Erste in der Premier-League-Wertung. Bettina Plank war ebenfalls Dritte bei der EM 2011 und Gesamtzweite in der Premier League. Die Vorarlbergerin tritt bei der WM in der Klasse bei 50 Kilo an. Seit einigen Monaten ist sie Profi. "Dank des Heeressports ist das möglich", sagt Plank.