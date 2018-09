Matthäus: „Ich ließ Krankl gewinnen“

Lothar Matthäus war am Sonntag erstmals im Allianz Stadion – eingeladen als Sky-Experte. Für den deutschen Weltmeister kam es in Hütteldorf zum pikanten Wiedersehen mit Hans Krankl: Am 8. September 2001 hatte der mittlerweile 57-Jährige sein Debüt als Rapid-Trainer vor heute unvorstellbaren 5500 Zuschauern gegeben. Jubeln im Hanappi-Stadion durfte aber nur Krankl, der mit der Admira (angeführt von Peter Stöger) durch ein Ziervogel-Tor 1:0 gewann. Als danach bei der Pressekonferenz fast nur Matthäus befragt wurde, verfinsterte sich die Miene des Jahrhundert-Rapidlers, der Matthäus beim Derby als Sky-Kollege begrüßte. Humor hat der deutsche Rekordteamspieler: „Natürlich erinnere ich mich, weil ich Hans gewinnen ließ. Für ihn als Ikone gehörte das so in seinem Wohnzimmer“, scherzte Matthäus.

Bereits im Mai 2002 war das Engagement nach der schlechtesten Platzierung der grünen Vereinsgeschichte (8.) wieder vorbei. „Es wird gerne vergessen, dass wir viele Junge aufgebaut haben und in der Tabelle der Rückrunde Vierter wurden.“