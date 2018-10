Maßnahmenkatalog gegen den Missbrauch im Sport

Zahlen zu Übergriffen gibt es in Österreich nicht. Man könne aber davon ausgehen, dass im Sport weniger passiert als in der Familie. In Deutschland sorgte 2016 eine Studie unter 1800 Kadersportlern und -sportlerinnen für Aufsehen, da ein Drittel aller Befragten Erfahrung mit sexueller Gewalt gemacht hat. „Da wir ähnliche Sport-Strukturen haben, müssen wir davon ausgehen, dass die Zahlen bei uns ähnlich sind“, sagt Wiesner.