Massen begrüßen iranische Kletterin am Flughafen: Ihre ersten Worte

In ihrem ersten Statement nach ihrer Landung sieht man ihr den großen Druck an, unter dem sie steht. Laut persischen Medien im Ausland soll ihr Bruder in Haft sein. Rekabi stammelt sich durch die Fragen, verweist auf ihr Instagram-Posting und entschuldigt sich noch einmal für den "Vorfall" und die nicht beabsichtigte Aufregung. Außerdem stimmt sie zu, dass ihr Auftritt fälschlich für die Protestbewegung missinterpretiert wurde und streitet ab, dass sie verschwunden war. Auf die Frage, ob sie weiter im iranischen Nationalteam bleibt, antwortet sie, dass sie nach Möglichkeit weiterhin vorwärts gehen will.