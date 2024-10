Fabelweltrekord: Kenianerin läuft den Marathon unter 2:10 Stunden

Die Leichtathletik staunt über einen neuen Weltrekord, den man in dieser Form nicht für möglich gehalten hätte. Ruth Chepngetich lief am Sonntag in Chicago den Marathon so schnell, wie noch keine Frau vor ihr und schrieb Sportgeschichte.

Mit einer Zeit von 2:09:57 stellte die 30-jährige Kenianerin nicht einfach nur einen neuen Weltrekord auf, Chepngetich lief in völlig neue Dimensionen vor und pulverisierte die alte Bestmarke regelrecht.