45 Sekunden schneller: Marathon-Weltrekord in London

Während kenianische Läuferinnen und Läufer im Wien-Marathon sieglos geblieben sind, haben sie in London für die Highlights gesorgt. Bei den Männern triumphierte Alexander Mutiso in 2:04:01 Stunden mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem bereits 41 Jahre alten, dreifachen Olympiasieger Kenenisa Bekele aus Äthiopien. Eine gute halbe Stunde zuvor hatte die kenianische Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir in 2:16:16 für einen Weltrekord in einem reinen Frauen-Rennen gesorgt.