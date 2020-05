Marathon-Lauf in ein neues Zeitalter

Am Ende hätte sich Patrick Makau beinahe noch verlaufen. So fokussiert war er auf die Anzeigetafel, auf der die Sekunden gnadenlos tickten, so ausgepowert war er nach über 42 Kilometern, dass der Kenianer regelrecht ins Ziel gelotst werden musste, weil er nach dem Brandenburger Tor die falsche Spur gewählt hatte.



Also wurde der Marathon-Läufer kurzerhand zum Hürdenläufer, auf den letzten Metern übersprang Makau noch eine Werbebande, ehe er triumphierend die Ziellinie überschritt.



2:03:38 Stunden.

Weltrekord.



Wieder einmal hat ein afrikanischer Läufer im Marathon neue Maßstäbe gesetzt. Wieder einmal ist der Rekord in Berlin gefallen, wo bereits die letzten drei Bestmarken aufgestellt wurden. Patrick Makau war auf der perfekten Renn-Strecke - das Profil in Berlin weist keine Steigungen auf - gleich um 21 Sekunden schneller als der Äthiopier Haile Gebrselassie im Jahr 2008. "Das war der größte Tag in meiner Karriere", strahlte Makau, der am Sonntag zur Höchstform aufgelaufen war.