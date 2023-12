Marathon in Valencia: Julia Mayer läuft Rekord und zu Olympia

In der Zeit von 2:26:43 Stunden pulverisierte Julia Mayer am Sonntag in Valencia ihre eigene Marathon-Bestzeit und verbesserte den österreichischen Rekord damit um 3:59 Minuten. Die 30-jährige Niederösterreicherin blieb zudem sieben Sekunden unter dem direkten Limit für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris.

Der Sieg ging in 2:15:51 an Worknesh Degefa aus Äthiopien.