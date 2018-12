Marathon: „Das ist eine Botschaft, da muss etwas entstehen“

Es war eine Überraschung und doch das Ergebnis harter Arbeit: Bei der Leichtathletik-EM in Berlin holte Österreich heuer in der Marathon-Teamwertung die Bronzemedaille. Noch nie gab es in Österreich so viele starke Langstreckenläufer wie im Moment.

Dazu gehören die Bronzemedaillengewinner Lemawork Ketema (Bestzeit 2:13,22), Peter Herzog (2:15:29) und Christian Steinhammer (2:17:54) sowie Valentin Pfeil (2:14:50). Dazu kommen noch Stephan Listabarth, Christian Robin und die Damen Eva Wutti und Katharina Zipser.