Kleider machen Champs: Carlsen durfte bei der WM in Jeans weitermachen

Titelverteidiger Magnus Carlsen hat nach seinem Jeans-Eklat und einem Streit um die Kleiderordnung das Viertelfinale der Blitzschach-WM in New York erreicht. "Es ist gut, zurück zu sein, aber es war ein nervöser, harter Tag", sagte Carlsen nicht gänzlich zufrieden. Dabei machte der 34-jährige Norweger seine Ankündigung wahr und spielte erneut in Jeans. "Es war ein guter Tag fürs Schach", sagte Carlsen im Anschluss in einem Interview bei der Schach-Plattform "Take Take Take".