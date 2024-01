Darts: Der Favorit beendet im Finale den WM-Lauf von Wunderkind Littler

Der erste Satz war schnell weg, doch der Youngster wurde stärker und machte mit zwei starken Finishes (142 und 120) auf sich aufmerksam. In einem dynamischen Spiel stand es 2:2, schließlich erarbeitete sich Littler sogar eine 4:2-Führung. Dann drehte Humphries vor 3.000 Zuschauern aber auf und holte sich mit fünf Sätzen in Folge den Sieg.

Zwei Stars besiegt

Der 16-jährige Littler musste sich nach sensationellen Wochen doch noch geschlagen geben. Auf dem Weg ins Finale hatte er nacheinander die Ex-Weltmeister Rob Cross (6:2) und Raymond van Barneveld (4:1) besiegt. Das mediale Interesse an dem Youngster in den vergangenen Tagen war riesig, vor allem in England.

Cool Hand Luke, wie Humphries genannt wird, krönte seinen starken Schlussspurt zum Ende des Jahres 2023. Im Herbst hatte er nacheinander die drei Majors World Grand Prix, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals gewonnen. Das Finale war die letzte WM-Partie von Schiedsrichter Russ Bray.