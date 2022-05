Lukas Weißhaidinger warf beim Test weiter als bei Olympia

Der Olympiadritte Lukas Weißhaidinger schleuderte am Mittwoch bei einem Testwettkampf in Schwechat den Diskus 67,69 Meter weit. Bei Olympia in Tokio im vergangenen Sommer hatten 67,07 m zur Bronzemedaille gereicht. Danach warf der Oberösterreicher bei Windstille sogar zweimal über 70 m (70,23 m im ersten, 71,51 m im fünften Versuch), die Würfe landeten aber außerhalb des gültigen Sektors und kamen damit nicht in die Wertung.

"Bester Wettkampf"

Weißhaidinger sprach danach vom „besten Wettkampf meines Lebens. Jetzt muss ich nur noch etwas gerader werfen.“ Hochzufrieden zeigte sich auch Coach Gregor Högler. „So gut war Lukas Anfang Mai definitiv noch nie.“

Für Weißhaidinger ging es von Schwechat direkt in die Kältekammer im BSFZ Südstadt, um bei Temperaturen von minus 110 Grad bestmöglich regenerieren zu können. Am Freitagnachmittag ist in Schwechat ein weiterer Test-Wettkampf geplant.