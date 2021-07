Bronze-Jubel von Lobnig: "Cool, dass ich Geschichte geschrieben habe"

Wie emotional war dann der Moment des Zieleinlaufs?

"Man ist da im Vorfeld eigentlich viel emotionaler als wenn man im Ziel ist. Man ist so erleichtert, dass Weinen gar nicht geht. Erst bei der Siegerehrung sind mir vielleicht ein paar Tränen gekommen. Die Freude ist einfach so groß. Ich bin einfach so froh, dass ich die Bestätigung habe für das, was ich die letzten Jahre gezeigt habe. Für die Geduld, all die vielen Stunden, die ich da reingesteckt habe, für den Verzicht. Wir waren auf so vielen Trainingslagern wie noch nie in meinem Leben. Und jetzt kommt alles zurück. Da fällt so viel ab."