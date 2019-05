Live: Der Wings For Life World Run 2019

"Wir laufen für diejenigen, die es selbst nicht können". So lautet das Motto tausender Menschen weltweit, die am 05. Mai erneut an den Start des Wings for Life World Run gehen werden, um vereint in einem einzigen großen Laufevent Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln, damit eines Tages eine Heilung für Querschnittslähmung gefunden werden kann. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 ist der Wings for Life World Run einzigartig in seinem Konzept und begeistert mit seiner positiven Atmosphäre Menschen rund um die Welt.

In den vergangenen fünf Jahren haben sich 546.908 Teilnehmer aus 193 Nationen auf allen Kontinenten der Erde für den Lauf angemeldet. Gemeinsam haben sie unglaubliche 5.211.124 Kilometer zurückgelegt, was einer Distanz von fast sieben Mal zum Mond und retour entspricht oder 130 Mal um die Erde. In Österreich alleine waren es beeindruckende 190.052 Kilometer, die beim Lauf 2018 in Wien und mit der Wings for Life World Run-App erlaufen wurden. 2018 haben sich zum ersten Mal über 600.000 Menschen für den Wings for Life World Run registriert haben.