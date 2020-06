Linzer Tennis-Premiere mit Lack und Leder

Österreichs Hoffnungen ruhen auf Tamira Paszek, die am Donnerstag in Seoul nach einem 6:2, 6:0 über die Südkoreanerin Lee So-Ra ins Viertelfinale eingezogen ist. "Sie hat in Linz ihr erstes Achtelfinale bei einem WTA-Turnier erreicht", erinnert sich Reichel an das Jahr 2005. Und Schett weiß: "Wenn sie einen Lauf kriegt, kann Tamira jede Spielerin schlagen. Das hat sie mit dem Turniersieg in Eastbourne und dem erneuten Viertelfinaleinzug in Wimbledon eindrucksvoll bewiesen."

Bei den Wildcards will Reichel noch zuwarten. "Eine erhält Patricia Mayr-Achleitner, wenn sie fit ist." Die Tirolerin laboriert derzeit an einer Schleimbeutelentzündung in der Schulter und hatte noch am Dienstag gepostet, dass sie zehn Tage pausieren muss. Ob eine weitere "Freikarte" an Yvonne Meusburger oder an die erst 16-jährige Zukunftshoffnung Barbara Haas geht, ließ sich Reichel offen. Im Doppel wird auf alle Fälle Sandra Klemenschits aufschlagen, die von Generali gesponsert wird.