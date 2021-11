Linzer Leichtathleten und das Geheimnis rund um "Wetten dass..?"

Um welche Wetteinsätze es konkret bei einer "Wetten, dass..?"-Show geht, ist im Vorfeld stets ein gut gehütetes Geheimnis, wie sich die Älteren noch erinnern werden. Das ist auch bei der Spezialausgabe des TV-Klassikers am Samstag (6. November) nicht anders, für den Thomas Gottschalk nochmals durch den Zockerreigen führt. Mit dabei unter anderen: Udo Lindenberg, die beiden ABBA-Männer Björn und Benny - und die TGW Zehnkampf-Union aus Linz.

Der oberösterreichische Leichtathletikverein steht laut Eigenaussage bei der Außenwette in Nürnberg im Rampenlicht. Am Donnerstag verabschiedeten sich die heimischen Sportler gen Nürnberg, wo am Freitag die Proben beginnen, Generalprobe ist um 17:30. „Es kribbelt natürlich, wenn man weiß, dass so viele Menschen zuschauen werden. Aber es macht auch riesigen Spaß, einmal bei so einer Show dabei sein zu dürfen“, sind sich alle im Zehnkampf-Union-Team laut Aussendung einig.

Details dürfe man noch nicht verraten: "Nur so viel: Wir treten mit einer Staffel an, unsere Herausforderer sind Feuerwehrmänner aus Hamburg. Sie haben sich die Wette einfallen lassen", so Läuferin Susi Walli. Die 25-jährige Olympiateilnehmerin gehört ebenso zum Linzer "Wetten, dass..?"-Team wie Staatsmeisterin Julia Schwarzinger, Matthias Lasch, die Nummer 1 der U18-Weltrangliste im Zehnkampf, sowie Staatsmeister Moritz Hummer.