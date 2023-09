Lil Zoo war beim Erdbeben in Marokko mitten drin im Geschehen

Die Teilnahme an den Spielen 2024 in Paris sind der Traum des gebürtigen Marokkaners, bei den European Games Ende Juni in Polen machte er mit Bronze auf sich aufmerksam. Ein Paris-Ticket gab es aber nur für den Finalsieger, so ist es nun auch in Leuven. Und das bei verstärkter Konkurrenz, vor allem US-Amerikaner, Südkoreaner, Japaner und einige Afrikaner kommen als Gegnerschaft dazu. Wichtig wird eine gute Auslosung sein, um aus der Runde der 64 einmal bis ins Achtelfinale zu kommen.