Breaking News: Wie es Breakdance zu den Olympischen Spielen schaffte

Place de la Concorde

In Paris gibt es ebenfalls Medaillen für Frauen und Männer, es treten ebenfalls je 16 B-Boys und 16 B-Girls in Solo-Battles, also in Eins-gegen-Eins-Duellen, an. Dabei wechseln sich die beiden in einem Battle in „Throw Downs“ ab. Ein Throw Down dauert 60 Sekunden, in denen die Jury beeindruckt werden kann. Bei der Wertung werden Kreativität, Persönlichkeit, Technik, Vielseitigkeit, Darstellungskraft und Musikalität berücksichtigt. Auf der imposanten Place de la Concorde soll sich in Paris ein jüngeres Publikum bei Olympia wiederfinden – bei Breaking, Skateboard, 3x3-Basketball und BMX.