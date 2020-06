Letzte Chance auf Edelmetall

Heimat bist du großer Tochter: Beate Schrott aus St. Pölten lief und sprang ins Finale über 100 Meter Hürden und beendete das Olympia-Abenteuer in London auf dem achten Platz. Die Leistung ist mehr als eine Überraschung, vielmehr eine mittlere Sensation. Denn in der Leichtathletik dümpelt Rot-Weiß-Rot im Nirgendwo herum. Was Schrotts Darbietung unterstreicht: Sie ist erst die zweite Österreicherin nach Maria Oberbreyer, die in einem olympischen Sprintfinale stand. Die Mitzi wurde 1948, ebenfalls in London, Fünfte über 80 Meter Hürden.