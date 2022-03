Leistungsschau der Teamspieler vor dem WM-Playoff in Wales

Recht überraschend war die nachträgliche Berufung von Andreas Weimann, auch wenn die Zahlen und der Arbeitsplatz für den Wiener sprechen. Der 30-Jährige spielt schon seit 2007 auf der Insel. 18 Tore hat er für Bristol City in der Championship, Englands zweiter Liga, bereits erzielt. Neun weitere hat er vorbereitet, was ihn zum drittbesten Scorer der Liga macht. In bisher 39 Runden spielte der Österreicher 38 Mal durch. Nur am 5. Februar durfte er vorzeitig unter die Dusche. Weimann kommt in dieser Saison auf 3.799 Spielminuten.