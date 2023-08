Leichtathletik-WM: Weißhaidinger warf weit an Bronze vorbei

Nichts wurde es mit der fünften Medaille für Österreich bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Sigrid Kirchmann (Hochsprung, Bronze/1993), Stefanie Graf (800 Meter, Silber/2001), Verena Mayr (Siebenkampf, Bronze/2019) und eben Lukas Weißhaidinger, der 2019 in Doha mit Bronze zugeschlagen hat.

Bei der WM in Budapest hatte Weißhaidinger nicht zum Kreis der engsten Sieganwärter gezählt. Tatsächlich war die Konkurrenz zu stark. Gold ging an den Schweden Daniel Stahl, Silber an den slowenischen Favoriten Kristjan Ceh, Bronze an Mykolas Alekna aus Litauen. Für den 31-jährigen Oberösterreicher blieb Rang sieben mit seinem besten Wurf auf 65,54 Meter. Am weitesten flog der Diskus im sechsten und letzten Versuch, doch dieser wurde als ungültig gewertet. Für eine Medaille hätte aber auch der nicht gereicht.