Tyson Gay läuft Weltjahresbestzeit

Die Leichtathletik-Szene steuert auf ihren Saisonhöhepunkt zu – und die beiden Hauptdarsteller kommen vor der WM im August in Moskau immer besser in Fahrt. Bei den US-Ausscheidungskämpfen (Trials) am Wochenende präsentierte sich Tyson Gay in Hochform.

Der 30-jährige Dreifach-Weltmeister des Jahres 2007 lief in Des Moines ( Iowa) vor 10.000 Zuschauern in 19,74 Sekunden eine neue Weltjahresbestzeit über 200 Meter. Wenige Tage zuvor war Gay in 9,75 Sekunden auch über 100 Meter so schnell unterwegs gewesen wie heuer noch kein anderer Sprinter. „Die Zeit war okay, ein bisschen schleppend“, meinte Gay beeindruckend unbeeindruckt, nachdem er die bisherige 200-Meter-Saisonbestleistung des jamaikanischen Superstars Usain Bolt um fünf Hundertstelsekunden unterboten hatte.

Nach seinen starken Zeiten gilt Routinier Gay bei der WM als größter Herausforderer von Bolt. Über 100 Meter konnte Gay seinen Rivalen jedoch seit drei Jahren nicht mehr besiegen. Weltrekordler und Olympiasieger Bolt ließ bei den jamaikanischen Meisterschaften die 200 Meter aus – als Titelverteidiger ist er fix qualifiziert.