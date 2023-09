Während Pressler als eine der wenigen Leichtathleten beim Bundesheer arbeitet (die Frau Koropral sagt: "Es ist wichtig, ein geregeltes Einkommen zu haben, dafür bin ich dankbar"), konzentriert sich Pallitsch nun fast zur Gänze wieder auf seinen Sport. Das war nicht immer so, jahrelang war er Mittelschullehrer in Wien, lehrte an einer AHS Sport, Religion und Ethik, ehe er in die Leictathletik zurückkehrte. "Ich habe vor allem in der Corona-Zeit mit Training peu à peu gesteigert, für mich selbst. Und bald gemerkt, dass ich wieder Wettkämpfe bestreiten will. Erst dann ging ich an die Öffentlichkeit, als ich sah, dass ich auch in meinem Alter locker mithalten kann", erinnert sich der heute 33-Jährige, der aber noch immer einen Lehrauftrag an der Universität hat. Seine "erste Karriere" hatte er mit 25 beendet. Finanziell hat sich die Rückkehr nicht ausgezahlt, "als Lehrer habe ich mehr verdient."

