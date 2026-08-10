Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Starker Start in die Leichtathletik-EM: Zwei Vorlaufsiege für Österreich
Zwei Österreicherinnen konnten schon am ersten Tag der EM aufzeigen. Am Dienstag steigt Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ein – und es geht um den Sieg über die 100 Meter.
Mit dem Kugelstoßen der Frauen begann am Montagvormittag die 27. Europameisterschaft der Leichtathleten. 1.645 Sportlerinnen und Sportler aus 49 Nationen sind dabei. Der älteste Teilnehmer ist Halbmarathon-Geher Joao Vieira aus Portugal mit 50 Jahren, die jüngste Athletin ist Apostolia Antonatou, kommt aus Griechenland und startet in der Staffel über 4x100m.
Die Höhepunkte der ersten beiden Tage:
- 100 Meter Frauen: Die Österreicherinnen Magdalena Lindner und Isabel Posch scheiterten beide in ihren Vorläufen, wobei Lindner nur eine Hundertstelsekunde auf den Aufstieg fehlte. „Ich bin erst zweimal in meiner Karriere schneller gelaufen“, war Lindner dennoch zufrieden. „Schade, dass es so knapp nicht gereicht hat.“ Neo-Österreicherin Christania Williams war aufgrund ihrer Vorleistungen gesetzt und stieg erst im Semifinale am Abend ein.
- 400 Meter Hürden: Lena Pressler und Anja Dlauhy lieferten über 400 Meter Hürden voll ab, beide gewannen ihre Vorläufe und werden am Dienstag im Semifinale antreten. Pressler („Mir ist alles sehr gut aufgegangen“) war in 54,97 überhaupt die Schnellste von allen Nicht-Vorqualifizierten, Dlauhy gewann ihren Vorlauf in 55,42.
- Diskus: Österreichs bester Leichtathlet Lukas Weißhaidinger ist am Dienstag mit der Diskus-Qualifikation gefordert. Eine Rückenverletzung bremste den Oberösterreicher in der Vorbereitung. Trainer Gregor Högler ist aber optimistisch: „Lukas ist konkurrenzfähig. Die Saison verlief absolut okay und die Trainingsleistungen sind sehr vielversprechend.“ Seit 2016 hat der 145-kg-Athlet jedes Diskus-Finale bei einem Großereignis erreicht, vier Medaillen geholt und sich stets unter den Top-10 klassiert. „Diese Serie soll weitergehen“, sagt er. Am Start ist mit Will Dibo ein zweiter Österreicher. Der 24-Jährige warf seinen persönlichen Rekord von 63,50 Metern heuer bei perfekten Windbedingungen in Ramona (USA).
- 800 Meter Frauen: Kaum ein Werbesujet für die EM kommt ohne Keely Hodgkinson aus. Die britische Olympiasiegerin über 800 Meter trifft auf Femke Broeders-Bol (Vorläufe am Dienstag ab 13.05 MESZ). Die Niederländerin dominierte zuletzt über die 400 m Hürden und wechselte nun auf die doppelt so lange Strecke. Leichtathletik-Fans fiebern dem direkten Duell der Superstars im Finale entgegen.
- 100 Meter Männer: Höhepunkt jedes Titelkampfes ist die Frage nach dem schnellsten Mann. Das Finale über 100 Meter steht am Dienstag um 22.47 MESZ auf dem Programm. Knapp 10 Sekunden später kennt man den schnellsten Europäer. Der Italiener Marcell Jacobs ist nicht nur Olympiasieger von Tokio, sondern auch regierender Weltmeister und Jahresbester in Europa (9,96 Sek.). Gefordert wird er vor allem von Romell Glave (GBR, 9,97) und dem Deutschen Owen Ansah (9,98). Mit dabei auch der Österreicher Markus Fuchs. Die Vorläufe beginnen um 12.15 MESZ.
Kommentare