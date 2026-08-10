Starker Start in die Leichtathletik-EM: Zwei Vorlaufsiege für Österreich

Mit dem Kugelstoßen der Frauen begann am Montagvormittag die 27. Europameisterschaft der Leichtathleten. 1.645 Sportlerinnen und Sportler aus 49 Nationen sind dabei. Der älteste Teilnehmer ist Halbmarathon-Geher Joao Vieira aus Portugal mit 50 Jahren, die jüngste Athletin ist Apostolia Antonatou, kommt aus Griechenland und startet in der Staffel über 4x100m.